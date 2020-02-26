Descontinuado
Diseño de silicona de una pieza
0-3m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Dado que los profesionales del área de la salud confían en los chupetes Soothie para calmar a los recién nacidos, estos chupetes se distribuyen en hospitales de los Estados Unidos*.
Soothie Shapes es un poco diferente a nuestros otros chupetes. Su forma exclusiva le permite colocar su dedo en la tetina para ayudar a su bebé a succionar y así estrechar lazos con su pequeño.
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Premios
4.5
de 5
8
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Fraaaan
26/02/2020
Chile
Es perfecto desde el primer dia
Desde la clínica comenzamos a utilizarlo, cuando nos dieron el alta nos llevaron los chupetitos que por meses guardamos para ese dia tan esperado como la llegada de mi bebe, su diseño es realmente comodo desde el primer dia
Ventajas
Excelente diseño
Contras
Solo agregaría una tirita para colgarlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/01 Chupete Soothie Shapes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/01 Chupete Soothie Shapes
William
17/05/2017
Central América
Excelente producto y gracias por preocuparse por nuestros hijos
Excelente producto y gracias por preocuparse por nuestros hijos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/00 Chupete Soothie Shapes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/00 Chupete Soothie Shapes
Marty9876
31/07/2021
España
¡Me encanta!
Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.
Ventajas
Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.
Contras
Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/02 Chupete Soothie Shapes
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Este chupete tiene la misma forma de tetina y es del mismo material que el modelo estadounidense, pero la forma del disco es diferente.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento