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Descontinuado

Philips AventMordillo de elefante

SCF199/00

3
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Calma el dolor de encías del bebé durante la dentición
El mordillo Philips Avent fue diseñado para ayudar a calmar el dolor de la dentición. El mordillo se puede enfriar en la heladera, lo que lo hace incluso más calmante para las doloridas encías del bebé durante la dentición
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Llega a los incisivos, premolares y molares

Calma el dolor de encías del bebé durante la dentición

  • 3m+

  • Incisivos, premolares y molares

Calma y masajea las encías doloridas

Su diseño ligero permite que los bebés lo sujeten con facilidad

Su diseño ligero permite que los bebés lo sujeten con facilidad

Enfríelo en el refrigerador para mayor comodidad

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
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1

17/08/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Posee buena practicidad, aunque tiene un costo muy elevado

El producto cumple la función para la que fue diseñado, aunque el formato de la trompa contribuye muchas veces a ser enganchado en la boca o arrastrar los labios (como si fuese un anzuelo) por el bebé. El precio es un poco elevado para el tipo de prestación que brinda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF199/00 Mordillo de elefante

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 