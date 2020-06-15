Descontinuado
Natural
150 ml
4m+
3 orificios de flujo medio
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
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4.9
de 5
8
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
mariajosecifbr
15/06/2020
Chile
Maravilloso
A mi bebé le encanto, además que tiene otras mamaderas de misma tetina entonces poder tomarla con sus manitas fue todo un descubrimiento para ella. Lo mejor es que puedo intercambiar la tapa con los manguitos a las otras mamaderas avent.
Ventajas
Tapa intercambiable. Compatible con extractor. Buen tamaño. Tetina flujo perfecto. Antiderrame.
Contras
Nada hasta ahora.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF251/00 Kit de transición de mamadera al vaso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF251/00 Kit de transición de mamadera al vaso
13/06/2020
Chile
Me encanta
Es maravilloso ayuda mucho a que los bebés comiencen solitos a tomar el biberón y lo mejor es que es antiderrame
Esta reseña se realizó para SCF251/00 Kit de transición de mamadera al vaso
Esta reseña se realizó para SCF251/00 Kit de transición de mamadera al vaso
12/06/2020
Chile
Mamadera vasito
Me encanto esta mamadera y que le da mucha independencia a mi bebe y la prepara para cuando ya pase a utilizar vasito
Ventajas
Función mamadera buen flujo
Contras
Pocos colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF251/00 Kit de transición de mamadera al vaso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF251/00 Kit de transición de mamadera al vaso
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.