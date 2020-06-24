Descontinuado
Comodidad y confianza superiores
Los protectores mamarios desechables de Philips Avent la ayudan durante la etapa de lactancia. Su textura en forma de panal, su núcleo ultrafino y ultraabsorbente, y su diseño transpirable y a prueba de fugas hacen que se sienta seca y cómoda día y noche.
Protectores mamarios desechables
100 unidades
La capa superior de panal es suave y cómoda contra la piel.
El centro ultraabsorbente ayuda a atrapar la humedad y a mantener la piel seca día y noche.
La capa exterior proporciona un efecto a prueba de fugas para mantener la ropa seca, al mismo tiempo que brinda una sensación transpirable.
4.9
de 5
21
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
KaMez
24/06/2020
Chile
Protectores muy buenos
El tipo de material es maravilloso!! Muy suave y absorbente. Cómodos y seguros para las madres durante los primeros meses con el bebé. Probé diversas marcas, pero éstos fueron los mejores en calidad. Los amaba!
Ventajas
Suavidad, textura, materiales de calidad, buena absorción
Contras
Dificultades para encontrarlos. Sólo en grandes tiendas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Protectores mamarios
Fecha de uso 2019-05-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Protectores mamarios
Fecha de uso 2019-05-24
29/02/2020
Chile
Excelente soporte
Probé varias marcas y los protectores Avent eran los que más duraban. Los otros si no me los cambiaba seguido me manchaba. Con estos nunca tuve accidentes maternales.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-01-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-01-28
Palepavi
28/02/2020
Chile
Discretos
Me encanta este producto xq son delgados y absorben bastante leche, no se notaba que andaba trayendo almohadillas al salir a la calle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-01-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-01-28
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.