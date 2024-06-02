Extraiga, almacene y alimente fácilmente
Juego básico
La innovadora brida de silicona, inspirada en la particular succión del bebé, estimula el pezón para ayudar a que la leche fluya con rapidez. Para una extracción cómoda y eficaz.
Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su anatomía personal. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
4.3
de 5
37
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Pauuu
02/06/2024
Chile
Producto buenísimo y amigable
Soy primeriza, y estaba asustada sobre la extracción y que no diera frutos, pero con el extractor avent fue super fácil! Se adapta totalmente a tu pezón y sin dolor que es lo mejor. 100% recomendado.
Ventajas
Pocas piezas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/01 Extractor de leche manual
Fefita
01/04/2023
Chile
Fantástico
He probado el producto d indudablemente es de excelente calidad, es fácil de usar, no es complejo el armado ni desarme Y se adapta no solo a los vasos si no a la misma mamadera. Uno puede controlar la presión al ser un producto manual sobretodo para master primerizas que no están acostumbradas que fue mi caso
Ventajas
Adaptable a todos los productos avent
Contras
Podría venir con el chupete +1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/13 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF430/13 Extractor de leche manual
Darayo
10/08/2021
España
Parte de la promoción
Sacaleches phillips avent
Es un sacaleches recomebdable para mamas 100%. Muy facil de usar ,comodo y eficaz.
Ventajas
Cómodo, manejable,no duele y muy faciñ de lavar
Contras
Cuesta pillar el "truco" y que salga leche pero una vez te haces con el es fantadtico. Debería incluir otro bibe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Según: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).
Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011