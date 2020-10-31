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Descontinuado

Philips AventCalentador de biberones portátil

SCF256

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Calienta en cualquier momento y lugar
Para aquellos momentos en los que necesita alimentar a su bebé, este calentador de biberones hace posible calentar la leche en cualquier momento y lugar. El termo mantiene caliente el agua hervida hasta 6 horas y los biberones se pueden calentar en 2,5 minutos.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Calienta en cualquier momento y lugar

  • Caliente leche vaya donde vaya

  • Calienta de manera rápida

  • Recipiente con tapa protectora

  • También calienta el alimento del bebé

Calentador de biberones térmico le brinda leche caliente en cualquier lugar

No necesita energía. Este es el calentador de biberones que puede llevar a cualquier parte. El agua hervida en el termo se mantiene caliente hasta por 6 horas y puede utilizarse para calentar varios biberones.

Caliente biberones en solo 2,5 minutos

Caliente biberones en solo 2,5 minutos

El calentador de biberones puede calentar 180 ml de leche en solo 2,5 minutos*.

Tapa con vertido fácil

Tapa con vertido fácil

La tapa de vertido fácil se diseñó para evitar los derrames mientras está en movimiento. Tiene posiciones de abertura y cerrado claras, y es fácil de limpiar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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1

31/10/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Me encantó, me sirve para la leche y para su comida, la que almaceno en vasos avent, y es muy rápido todo, ideal para calentar rápidamente la comida, la leche en la noche o para salir sin preocuparte de nada. Lo recomiendo mil veces

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF256 Calentador de biberones portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF256 Calentador de biberones portátil

04/03/2020

Chile

Chile

Me encanto!!!

lo compré en cuánto lo vi, muy útil y fácil de transportar, me encanta el tamaño y el diseño, fue una gran solución para salir más cómoda con mi pequeña, ella solo toma lactancia artificial y todos los termos que antes compré se oxidaban y no dan la facilidad de calentador como este. Además lo uso para calentar sus comidas, lo recomiendo al 100 por ciento!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF256 Calentador de biberones portátil

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En el caso de los biberones de 180 ml con una temperatura de 20 °C

  2. Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calentador de biberones.