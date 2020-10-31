Descontinuado
Caliente leche vaya donde vaya
Calienta de manera rápida
Recipiente con tapa protectora
También calienta el alimento del bebé
No necesita energía. Este es el calentador de biberones que puede llevar a cualquier parte. El agua hervida en el termo se mantiene caliente hasta por 6 horas y puede utilizarse para calentar varios biberones.
El calentador de biberones puede calentar 180 ml de leche en solo 2,5 minutos*.
La tapa de vertido fácil se diseñó para evitar los derrames mientras está en movimiento. Tiene posiciones de abertura y cerrado claras, y es fácil de limpiar.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
31/10/2020
Chile
Excelente producto
Me encantó, me sirve para la leche y para su comida, la que almaceno en vasos avent, y es muy rápido todo, ideal para calentar rápidamente la comida, la leche en la noche o para salir sin preocuparte de nada. Lo recomiendo mil veces
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF256 Calentador de biberones portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF256 Calentador de biberones portátil
04/03/2020
Chile
Me encanto!!!
lo compré en cuánto lo vi, muy útil y fácil de transportar, me encanta el tamaño y el diseño, fue una gran solución para salir más cómoda con mi pequeña, ella solo toma lactancia artificial y todos los termos que antes compré se oxidaban y no dan la facilidad de calentador como este. Además lo uso para calentar sus comidas, lo recomiendo al 100 por ciento!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF256 Calentador de biberones portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF256 Calentador de biberones portátil
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En el caso de los biberones de 180 ml con una temperatura de 20 °C
Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calentador de biberones.