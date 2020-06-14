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Descontinuado

Philips AventBolsas esterilizadoras para microondas

SCF297/05

5
| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Esterilice en cualquier lugar
Las bolsas esterilizadoras a vapor para microondas Philips Avent son una manera rápida, sencilla y eficaz para asegurarse de que los biberones y los productos estén esterilizados en donde se encuentre. Con cada bolsa, los biberones se pueden esterilizar en el microondas en solo 90 segundos.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Esterilización fácil y rápida en cualquier momento y lugar

Esterilice en cualquier lugar

  • Esterilice en cualquier lugar

  • Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

  • Fácil de usar

  • 5 bolsas para 100 ciclos

Esterilizador a vapor para microondas, listo en solo 90 minutos

Esterilizador a vapor para microondas, listo en solo 90 minutos

Cada bolsa esterilizadora reutilizable a vapor para microondas puede emplearse para esterilizar biberones, extractores de leche y otros productos para bebés en solo 90 segundos*

Mata el 99,9 %** de los gérmenes

Mata el 99,9 %** de los gérmenes

Está comprobado que cada bolsa esterilizadora a vapor para microondas mata el 99,9 %** de los gérmenes y las bacterias.

Casilla de verificación para registrar el uso de la bolsa

Casilla de verificación para registrar el uso de la bolsa

Cada bolsa incluye una casilla de verificación. Marcando esta casilla, puede mantener un registro rápido y fácil de la cantidad de veces que se ha utilizado cada bolsa.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

14/06/2020

Chile

Chile

Muy práctico

La mejor opción para viajar. Muy recomendable. Rápido y cumple con el objetivo

Ventajas

Muy portatil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas

27/02/2020

Chile

Chile

Prácticas y fáciles de usar

Recomiendo este producto 100‰ las bolsita son muy prácticas y transportable a cualquier lugar cómodamente, te permite esterilizar en cualquier microondas que no sea el de tu hogar.

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas

08/08/2025

México

México

Empleado de Philips

PRACTICIDAD EN UNA BOLSA

[Employee of philipsglobal] Son muy practicas, a veces cuando ando en la calle, me las llevo y es super facil poder esterilizar los biberones de mi bebe, buenisimas!!

Ventajas

PRACTICIDAD

Contras

NINGUNA

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas

Esta reseña se realizó para SCF297/05 Bolsas esterilizadoras para microondas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Con vataje de microondas de > 1100 W

  2. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Los resultados de las pruebas son proporcionados por un laboratorio de pruebas independiente.