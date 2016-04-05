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Descontinuado

Philips AventExtractor electrónico individual

SCF312/13

4.7

| (9) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Diseñado para más comodidad

El estrés o la ansiedad pueden dificultar la extracción y reducir la cantidad de leche. Para facilitar el proceso, la mujer debe estar cómoda y relajada. Por eso, nuestro extractor ha sido diseñado para ofrecerle más comodidad durante la extracción.

Ver todos los beneficios

Óptimo y cómodo extractor de leche con almohadillas masajeadoras

Diseñado para más comodidad

  • Set portátil

También puede usarse como extractor manual

También puede usarse como extractor manual

También puede usarse como extractor manual si resulta más conveniente

Suavidad y resultados eficaces garantizados

Suavidad y resultados eficaces garantizados

El suave extractor al vacío del extractor de leche materna de Philips Avent imita la succión natural del bebé para una eficacia más cómoda

Exclusiva almohadilla masajeadora de 5 pétalos suaves

Exclusiva almohadilla masajeadora de 5 pétalos suaves

La exclusiva almohadilla con sistema masajeador activo ayuda a estimular el descenso natural del flujo de leche

Especificaciones técnicas

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4.7

de 5

9

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

05/04/2016

España

España

Una gran ayuda

El paquete que adquirí incluía un sacaleches manual y otro eléctrico. He acabado usando el manual, porque es más eficiente, pero los dos son muy útiles.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

Sí, recomiendo este producto

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11/12/2013

España

España

Cumple su función

Algo que deberíamos tener, porque es más fácil poder hacer cosas, sabiendo que tienes leche guardada para las tomas en las que no puedas estar, es fácil, al ser eléctrico no tiene que hacer fuerza y resulta muy cómodo. Si hay que elegir entre manual y electrónico sin duda este.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

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04/12/2013

España

España

Perfecto

Me gusta mucho, me regalaron el extractor de leche y a parte de ser muy intuitivo a la hora de montar y desmontar para su esterilizacion, tambien lo es a la hora de utilizarlo. Se lo recomiendo a todas las madres que por un motivo u otro decidan sacarse la leche para su peques!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

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