Descontinuado
2 piezas
Amapolas (sin orificios) recolectoras de leche Philips Avent: recogen el exceso de leche materna durante la alimentación o el uso del extractor.
Amapolas con ventilación: protegen los pezones agrietados o doloridos para que puedan cicatrizar con más rapidez. Su suave presión ayuda a aliviar la inflamación. Los orificios permiten que circule aire.
4.5
de 5
48
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
KaMez
24/06/2020
Chile
Excelentes
Fue un producto útil cuando inicié lactancia y tuve heridas...
Ventajas
Diseño cómodo y sistema higiénico
Contras
No veo nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Sí, recomiendo este producto
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Pau !
20/06/2020
Chile
Protectores demasiado buenos
Demasiado buenos los protectores, te mantienen siempre bien.
Ventajas
Demasiado buenos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Bbritaz
04/03/2020
Chile
Funciona perfecto
Ame mis amapolas, recolectan mi leche y ayudan a mis pezones mejorar
Ventajas
Todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
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