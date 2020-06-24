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Descontinuado

Philips AventSet de protectores mamarios

SCF157/02

4.5
| (48) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
Comodidad y protección
Los protectores mamarios SCF157/02 de Philips Avent ultrasuaves se colocan dentro del sujetador para proteger los pezones contra los roces y absorber el goteo de leche.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Comodidad y protección

  • 2 piezas

Recoge el exceso de leche materna

Amapolas (sin orificios) recolectoras de leche Philips Avent: recogen el exceso de leche materna durante la alimentación o el uso del extractor.

Ayuda a disminuir la inflamación

Protege los pezones doloridos

Amapolas con ventilación: protegen los pezones agrietados o doloridos para que puedan cicatrizar con más rapidez. Su suave presión ayuda a aliviar la inflamación. Los orificios permiten que circule aire.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.5

de 5

48

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

24/06/2020

Chile

Chile

Excelentes

Fue un producto útil cuando inicié lactancia y tuve heridas...

Ventajas

Diseño cómodo y sistema higiénico

Contras

No veo nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios

20/06/2020

Chile

Chile

Protectores demasiado buenos

Demasiado buenos los protectores, te mantienen siempre bien.

Ventajas

Demasiado buenos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios

Sí, recomiendo este producto

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04/03/2020

Chile

Chile

Funciona perfecto

Ame mis amapolas, recolectan mi leche y ayudan a mis pezones mejorar

Ventajas

Todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF157/02 Set de protectores mamarios

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor acerca del producto. Philips se desvincula del contenido que ingresaron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluya en el presente documento no se considera como información oficial de Philips.