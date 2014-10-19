Descontinuado
Asistencia técnica
SCF312/13
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¿Es seguro seguir utilizando el extractor de leche de color miel o los biberones sin BPA?
¿Mi extractor de leche de Philips Avent es compatible con todos los productos de Avent?
¿Funcionará el extractor de leche de Philips Avent sin la arandela adaptadora?
¿Por qué el extractor de leche de Philips Avent no es transparente?
¿Por qué los extractores de leche de Avent son de color distinto?
¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Cuándo debo comprar un extractor de leche?
Queda leche en mi diafragma de Philips Avent.
Mi extractor de leche de Philips Avent está arañado o agrietado
Mi extractor de leche de Philips Avent no se suelta del pecho
Me duele al utilizar el extractor de leche de Philips Avent.
Mi pezón no encaja en el extractor de leche materna. ¿Qué tamaño de cojín masajeador es adecuado para mí?