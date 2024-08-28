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Philips Avent PremiumCalentador de biberones rápido

SCF358/00

4.3
| (23) Opiniones | 90% ha recomendado este producto

1 premio

Calentamiento inteligente y fácil
Prepare los alimentos calientes en minutos con un calentador de biberones que controla la temperatura por usted. El sensor inteligente de control de temperatura ajusta automáticamente el patrón de calentamiento para que el calentador realice su trabajo de forma rápida y uniforme.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Ya no es necesario que adivine la temperatura cuando prepare los alimentos

Calentamiento inteligente y fácil

  • Calienta de manera uniforme, sin puntos más calientes que otros

  • Modo de calentamiento y descongelamiento rápido

  • Adecuado para leche y comida de bebés

El control inteligente de temperatura selecciona el modo de calentamiento ideal

El control inteligente de temperatura selecciona el modo de calentamiento ideal

Ajuste el volumen de la leche, pulse iniciar y deje que el control de temperatura inteligente se encargue del resto. Detecta la temperatura inicial de la leche y la calienta rápidamente a la temperatura ideal y la mantiene ahí durante 60 minutos.

Función para descongelar leche y recipientes de comida para bebés congelados

Función para descongelar leche y recipientes de comida para bebés congelados

¿Le gusta mantener el congelador abastecido con alimentos adicionales? El calentador de biberones descongela rápidamente la leche y los recipientes de comida para bebés.

Calienta los recipientes de comida para bebés y la leche

Calienta los recipientes de comida para bebés y la leche

Cuando su pequeño esté listo para graduarse a los alimentos sólidos, el calentador de biberones también descongela y calienta recipientes de comida para bebés.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image PBTAWARD15

Opiniones

Comprender las reseñas de productos

4.3

de 5

23

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

5
4
3
2
1

Cpini

28/08/2024

Chile

Comprador verificado

Producto útil y fácil de utilizar

Producto ideal para calentar la leche materna y de fórmula, rápido y fácil de usar

Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calentador de biberones rápido

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Lago23

25/09/2021

Chile

Excelente ayuda

Es muy útil en el cuidado de mi bebe, lo recomiendo. Para padres que quieren ahorrar tiempo y evitar sustos.

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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Mama de pelo pincho

21/08/2020

España

Parte de la promoción

Genial y rápido

Ha sido mi salvación, es rápido y genial, acierta perfectamente la temperatura del biberón y no tarda nada.

Ventajas

Se adapta genial, la temperatura

Contras

No se queda el biberón fijo, flota un poco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Para 150 ml/5 oz de leche a una temperatura de 22 °C/72 °F en un biberón Philips Natural de 260 ml/9 oz

  2. Puede recibir el empaque antiguo o el nuevo empaque de papel durante el período de transición