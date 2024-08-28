Calienta de manera uniforme, sin puntos más calientes que otros
Modo de calentamiento y descongelamiento rápido
Adecuado para leche y comida de bebés
Ajuste el volumen de la leche, pulse iniciar y deje que el control de temperatura inteligente se encargue del resto. Detecta la temperatura inicial de la leche y la calienta rápidamente a la temperatura ideal y la mantiene ahí durante 60 minutos.
¿Le gusta mantener el congelador abastecido con alimentos adicionales? El calentador de biberones descongela rápidamente la leche y los recipientes de comida para bebés.
Cuando su pequeño esté listo para graduarse a los alimentos sólidos, el calentador de biberones también descongela y calienta recipientes de comida para bebés.
Premios
Comprender las reseñas de productos
4.3
de 5
23
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Cpini
28/08/2024
Chile
Comprador verificado
Producto útil y fácil de utilizar
Producto ideal para calentar la leche materna y de fórmula, rápido y fácil de usar
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calentador de biberones rápido
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Lago23
25/09/2021
Chile
Excelente ayuda
Es muy útil en el cuidado de mi bebe, lo recomiendo. Para padres que quieren ahorrar tiempo y evitar sustos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calentador de biberones rápido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calentador de biberones rápido
Mama de pelo pincho
21/08/2020
España
Parte de la promoción
Genial y rápido
Ha sido mi salvación, es rápido y genial, acierta perfectamente la temperatura del biberón y no tarda nada.
Ventajas
Se adapta genial, la temperatura
Contras
No se queda el biberón fijo, flota un poco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF358/00 Calientabiberones rápido
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Para 150 ml/5 oz de leche a una temperatura de 22 °C/72 °F en un biberón Philips Natural de 260 ml/9 oz
Puede recibir el empaque antiguo o el nuevo empaque de papel durante el período de transición