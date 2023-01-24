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  • Permite que la piel de su bebé respire
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Philips Avent Pacifierultra air nocturna

SCF376/24

4.8

| (62) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Permite que la piel de su bebé respire

Suaves y transpirables gracias a sus grandes orificios de ventilación. 9 de cada 10 padres coinciden en que los chupetes ultra air de Philips Avent son cómodos para su bebé**. Además, brillan en la oscuridad, por lo que es fácil encontrarlos para brindar confort y alivio en todo momento. Ahora, con un 80 % de materiales de origen vegetal.*

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Es fácil de encontrar en la oscuridad

Permite que la piel de su bebé respire

  • Escudo que brilla en la oscuridad

  • Sin BPA

  • paquete de 2, 80% de materiales de origen vegetal*

  • Entre 0 y 6 meses

Los orificios de ventilación grandes permiten que la piel del bebé respire

Los orificios de ventilación grandes permiten que la piel del bebé respire

Los orificios del escudo permiten que la piel de tu bebé respire y se mantenga más seca, para brindarle el máximo confort.

Tetina anatómica diseñada para un desarrollo bucal natural

Tetina anatómica diseñada para un desarrollo bucal natural

Nuestras tetinas anatómica están diseñadas con silicona suave para acompañar los movimientos musculares naturales de la boca, con el fin de reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello angosto está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Ultra Philips Avent están acreditados de manera independiente por la Oral Health Foundation. Fabricados con silicona 100% apta para alimentos, son más duraderos que las tetinas de caucho (látex) y están libres de BPA, BPS, ftalato, PVC e hidrocarburos aromáticos policíclicos.

A los bebés les encanta, con un 98 % de aceptación de las tetinas**

A los bebés les encanta, con un 98 % de aceptación de las tetinas**

Nuestras tetinas con textura de silicona están diseñadas para imitar la sensación del pecho de la madre. Cuando les preguntamos a las madres cómo les responden sus hijos, un promedio del 98% dijo que sus bebés aceptan los chupetes Ultra Philips Avent.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

62

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2

24/01/2023

Chile

Chile

El mejor

A mi bebé le encantan los chupetes avent y este es el mejor porque brilla en la oscuridad y lo encontramos muy fácilmente en la noche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete

Date of Use 2022-09-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete

Date of Use 2022-09-23

30/06/2020

Chile

Chile

Muy buen producto

Al principio fue el único que aceptó mi bebé. Son muy buenos y fácil de obtener.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

Date of Use 2019-05-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

Date of Use 2019-05-30

21/06/2020

Chile

Chile

Excelente

Excelente chupetes buena calidad y diseños fantásticos. No se filtra el ague en su interior como otros chupetes y hermosos diseños los ame!!!! Al igual que mi bebe jijib

Ventajas

Excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

Date of Use 2019-05-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete

Date of Use 2019-05-20

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Piezas de plástico duras, sin incluir la tetina de silicona (enfoque de balance de masa).

  2. Basado en los resultados de una prueba realizada con consumidores estadounidenses en 2023 (n = 201).

  3. En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98 % de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).

  4. En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes.

  5. Por razones de higiene, reemplaza los chupetes después de 4 semanas de uso