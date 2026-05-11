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  • Estimulación del flujo de leche, extracción sencilla
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Philips Avent Essential Manual Breast PumpExtractor de leche manual

SCF417/11

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Estimulación del flujo de leche, extracción sencilla
El extractor de leche Philips Avent Essential Manual está diseñado para estimular el flujo de leche y ayudar a extraer la mayor cantidad de leche posible. Le permite construir un suministro de respaldo de leche materna para que pueda compartir el cuidado y simplemente disfrutar de un momento de independencia.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Productos compatibles
Essential Manual Breast Pump

Essential Manual Breast Pump
Extractor de leche manual

SCD417/20

Para una extracción suave y cómoda

Estimulación del flujo de leche, extracción sencilla

  • Mango de extracción ergonómico

  • Diseño ligero

  • Sin BPA

Almohadilla de silicona suave y adaptable para una estimulación delicada

Almohadilla de silicona suave y adaptable para una estimulación delicada

Almohadilla masajeadora de silicona suave y cómoda en forma de pétalo; estimula delicadamente el flujo de leche mientras masajea el pecho. Combina compresión y succión suaves para producir rápidamente la bajada de leche.

Diseño de mango ergonómico para una extracción sencilla

Diseño de mango ergonómico para una extracción sencilla

Con el mango para una extracción sencilla diseñado ergonómicamente, puede extraer leche a su propio ritmo con solo ajustar el nivel de vacío; para ello, presione el mango a su propia intensidad.

Tamaño ligero y compacto

Tamaño ligero y compacto

Extraiga leche fácilmente en cualquier momento y lugar gracias a su diseño compacto y ligero, de modo que puede llevarlo en su bolso donde quiera que vaya. Puede extraer la leche directamente en los biberones Avent, ya que el kit de extracción es compatible.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
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1

11/05/2026

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

muy practico y no genera molestias en el pecho

me resultó muy eficiente el producto para extraerme leche y además no me genero ningun tipo de dolor o incomodidad en el pecho. El armado y desarmado ( y el lavado de las partes) es muy sencillo. Tiene un tamaño ideal para llevar en el bolso / mochila.

Ventajas

Comodo para el pecho, y muy practico parar armar, desarmar, lavar y transportar

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential Manual Breast Pump SCF417/11 Extractor de leche manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential Manual Breast Pump SCF417/11 Extractor de leche manual

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna; de acuerdo con la normativa 10/2011 de la UE.