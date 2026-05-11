Mango de extracción ergonómico
Diseño ligero
Sin BPA
Almohadilla masajeadora de silicona suave y cómoda en forma de pétalo; estimula delicadamente el flujo de leche mientras masajea el pecho. Combina compresión y succión suaves para producir rápidamente la bajada de leche.
Con el mango para una extracción sencilla diseñado ergonómicamente, puede extraer leche a su propio ritmo con solo ajustar el nivel de vacío; para ello, presione el mango a su propia intensidad.
Extraiga leche fácilmente en cualquier momento y lugar gracias a su diseño compacto y ligero, de modo que puede llevarlo en su bolso donde quiera que vaya. Puede extraer la leche directamente en los biberones Avent, ya que el kit de extracción es compatible.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
NM10
11/05/2026
Argentina
Empleado de Philips
muy practico y no genera molestias en el pecho
me resultó muy eficiente el producto para extraerme leche y además no me genero ningun tipo de dolor o incomodidad en el pecho. El armado y desarmado ( y el lavado de las partes) es muy sencillo. Tiene un tamaño ideal para llevar en el bolso / mochila.
Ventajas
Comodo para el pecho, y muy practico parar armar, desarmar, lavar y transportar
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential Manual Breast Pump SCF417/11 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential Manual Breast Pump SCF417/11 Extractor de leche manual
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna; de acuerdo con la normativa 10/2011 de la UE.