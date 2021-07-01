Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Philips Avent Vaso para niños
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF600/11
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Manual del usuario - English (US)
Guía de configuración rápida - English (US)
Todas (4)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué la escala del vaso Philips Avent difiere del embalaje?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
Mi vaso de Philips Avent tiene fugas