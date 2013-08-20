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  • Facilita la transición de la mamadera al vaso
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Descontinuado

Philips AventVaso para niños

SCF602/01

3
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Facilita la transición de la mamadera al vaso
Los vasos Magic de Philips Avent, libres de BPA, ofrecen un increíble sistema antiderrames que evita el goteo aun cuando se sacuden, se tiran o quedan recostados. Las bocas con válvula también puede colocarse en las mamaderas para evitar derrames.
Ver todos los beneficios

Antiderrames, fácil uso

Facilita la transición de la mamadera al vaso

  • 260 ml

  • Boquilla 12m+

La tapa mantiene la boquilla limpia

La tapa mantiene la boquilla limpia

La tapa a presión mantiene la boquilla limpia y evita los derrames

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.

Boquilla rígida para chicos de 12 m+

Boquilla rígida para chicos de 12 m+

Boquilla resistente a las mordidas para que los chicos puedan beber cómodamente del vaso. Ideal para bebés en etapa de dentición

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
4
2
1

20/08/2013

Argentina

Argentina

antivuelco

no era tan antivuelco como prometia mmmmmmmmmmmmmm

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF602/12 Vaso para niños

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF602/12 Vaso para niños

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