Descontinuado
260 ml
Boquilla 12m+
La tapa a presión mantiene la boquilla limpia y evita los derrames
La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.
Boquilla resistente a las mordidas para que los chicos puedan beber cómodamente del vaso. Ideal para bebés en etapa de dentición
3.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
poly
20/08/2013
Argentina
antivuelco
no era tan antivuelco como prometia mmmmmmmmmmmmmm
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF602/12 Vaso para niños
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF602/12 Vaso para niños