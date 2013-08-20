Descontinuado
Higiene, vaya donde vaya
La línea de vasos para niños de Philips Avent es ideal para que su hijo aprenda a tomar solo. La tapa retráctil siempre mantiene limpia la boquilla, vaya donde vaya. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase.
260ml x 2
Boquilla rígida, 12m+
con asas
La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.
Boquilla resistente a las mordidas para que los chicos puedan beber cómodamente del vaso. Ideal para bebés en etapa de dentición
Las asas están diseñadas especialmente para manos pequeñas. Son fáciles de ajustar y desmontar para poder usar los vasos con y sin asas
3.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
poly
20/08/2013
Argentina
antivuelco
no era tan antivuelco como prometia mmmmmmmmmmmmmm
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF602/12 Vaso para niños
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF602/12 Vaso para niños