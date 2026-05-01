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Descontinuado

Philips AventVaso para niños

SCF604/11

Higiene, vaya donde vaya

Los vasos de flujo rápido de Philips Avent son ideales para los niños más inquietos. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase. Además, tienen una tapa retráctil y un práctico clip para sujetar el vaso al cochecito del bebé o a un cinturón.

Ver todos los beneficios

Flujo más rápido, sin derrames

Higiene, vaya donde vaya

  • 340ml

  • Boquilla Sport 18m+

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

Boquilla antiderrames con válvula exclusiva

La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.

Flujo más rápido y boquilla resistente a las mordidas

Flujo más rápido y boquilla resistente a las mordidas

Boquilla resistente a las mordidas con más velocidad de flujo y más capacidad para los niños más grandes y activos

La tapa mantiene la boquilla limpia

La tapa mantiene la boquilla limpia

La tapa retráctil mantiene la higiene para asegurar que la boquilla esté siempre limpia.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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