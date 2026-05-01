Descontinuado
SCF608/06
Higiene, vaya donde vaya
La línea de vasos para niños de Philips Avent es ideal para que su hijo aprenda a tomar solo. La tapa retráctil siempre mantiene limpia la boquilla, vaya donde vaya. Son fáciles de usar y su sistema antiderrames es realmente efectivo: el líquido nunca se derrama, pase lo que pase.
260ml
Boquilla 12m+
con asas
La válvula exclusiva controla el flujo y evita los derrames, aun cuando el vaso se da vuelta o está inclinado.
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Opiniones