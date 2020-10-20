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Philips Avent Vaso decorado Avent
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF609/01
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
Mi vaso de Philips Avent tiene fugas