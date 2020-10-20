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Philips Avent VIA Recipientes de leche materna de Avent
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF612/10
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¿Con qué otros productos de Philips Avent son compatibles los vasos de almacenamiento de Philips Avent?
¿Puedo calentar los vasos de almacenamiento Philips Avent en el microondas?
¿Es reciclable este producto?
¿Debo esterilizar las tapas, los vasos y los adaptadores?
¿Debo sustituir las tapas, los vasos y los adaptadores después de un número determinado de usos?