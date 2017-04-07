Descontinuado
SCF654/27
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
Dos piezas
Flujo rápido
6m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
4.0
de 5
4
Opiniones
Glazaro
07/04/2017
España
Comprador verificado
A mi niña le b gusta mucho
A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
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littlelove
20/12/2013
España
muy buenas
Desde que las probé me gustaron mucho porque mi hija toma mejor con estas tetinas, son buenas, duran mucho tiempo y de precio están muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
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Vikiliki_3
18/07/2020
Argentina
Exelente!!!
Son de exelente calidad y durabilidad, las use con mi hijo de 8 años y ahora con mis mellis.
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
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No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE