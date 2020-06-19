Principalmente conosco muy de cerca la marca y que en mi familia a todos mis sobrinos les han comprado productos avent, principalmente me gustan sus mamaderas ya que tiene un sistema anticolico super particular ya que el mismo chupete impide que el aire llegue a la boquita de los bebes, ademas de usar tambien los chupetes soothie que son los unicos que le gustan a mi bebe y pretendo seguir usando chupetes avent ya que entiendo que a medida que va subiendo la etapa del chupete este hace su material mas rigido permitiendo que en slgun momento el bebe pueda dejar el chupete sin problema, si gano este premio me seria de mucha utilidad ya que podria comprarme un extractor electrico ya que tengo mucha leche a pesar de que mi bebe toma mucha leche, lamentablemente mi condicion en este momento no me permite darme ese lujo, ojala gane para poder hscer mi vida mas facil y comoda. Gracias avent por los gratificantes momentos que nos brindan a todas las que somos mamitas, yo tengo una bebe de 21 dias y es mi primera hija graciad s ustedes que me han facilitado la tarea de ser mams primeriza ( no me permite subir fotos, eonde las podria subir para que ven las cositas que he podido ir comprando)