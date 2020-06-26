Descontinuado
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
3 biberones
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
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4.3
de 5
92
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Set de recien nacidos.
26/06/2020
Chile
Las mamaderas philips
Me encanto muy buenas mamadera, mi sobrina la utilizo x años. Recomendadas 100% ahora la utilizaré yo para mi primer bebé.
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/27 Biberón Natural
Fecha de uso 2018-06-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/27 Biberón Natural
Fecha de uso 2018-06-26
Cotegs
09/03/2020
Chile
Me encanta
Me encanta este biberon y mi bebé también lo ama, ayuda mucho con los cólicos y además es lindo :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/15 Biberón
Fecha de uso 2019-02-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF693/15 Biberón
Fecha de uso 2019-02-09
Mamiii
04/03/2020
Chile
Empezando esta maravillosa etapa!:D
Empezando este nuevo proceso con mi beba de 4 meses, y que mejor con este producto de calidad! Decidimos la mamadera natural ya que es facil de combinar con nuestra lactancia :D
Ventajas
Obiamente
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF694/17 Biberón Natural
Fecha de uso 2020-02-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF694/17 Biberón Natural
Fecha de uso 2020-02-03
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE