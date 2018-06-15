Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
1 biberón
11 oz/330 ml
Tetina de flujo medio
3m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
4.8
de 5
20
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Fernanda29
15/06/2018
Chile
Fomenta la lactancia materna
Hace 9 años tuve a mi hija mientras estudiaba, con el extractor manual que es muy cómodo, fácil de usar y fácil de limpiar, ganaba tiempo, las mamaderas tienen la "boca" ancha por lo que también son fáciles de lavar incluso con esponja. Con eso pude dar lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y prolongarla hasta el primer año sin ningún problema. El set se lo heredé a mi hermana, tuvo a su hijo hospitalizado varias veces y tampoco tuvo que interrumpir la lactancia materna. Ahora voy por mi segunda hija y ya sé qué productos comprar, a ojos cerrados.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural
mara87
10/11/2016
España
el biberón Perfecto
es el biberón ideal para una madre primeriza además cuenta con un bonito diseño. Bebé contento, mamá feliz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural
PledesmA
26/04/2016
España
Perfebto
Ideal tamaño para glotonas como mi pequeña.pAceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF698/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF698/17 Biberón Natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE