Descontinuado
Blanco
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Pancitas
27/02/2020
Chile
Muy resistente
Es un plato de muy buena calidad, demasiado resistente a los golpes de los pequeños. Además es antideslizante, lo que ayuda bastante a la hora de las comidas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF704/00 Plato hondo grande infantil (12m+)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF704/00 Plato hondo grande infantil (12m+)
Mari.v
23/09/2021
Argentina
Empleado de Philips
Hermoso plato resistente .y duradero
[Employee of philipsglobal] Tengo el set completo y es hermoso el material resistente al alos golpes y lo tengo hace un par de años lo usé con mis otros hijos y todavía tienen los dibujos y están en perfecto estado.ya voy a ir probando más cosas .pero super recomendable
Ventajas
Resiste golpes
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF704/00 Plato hondo grande infantil (12m+)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF704/00 Plato hondo grande infantil (12m+)
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.