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  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
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Descontinuado

Philips AventPlato hondo grande infantil (12m+)

SCF704/00

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
El plato hondo grande para infantes SCF704/00 de Philips Avent es ideal para las etapas de desarrollo de su hijo
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Plato hondo diseñado para niños más grandes

Aprendizaje divertido que estimula la alimentación

  • Blanco

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

No contiene BPA

Apto para microondas

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

27/02/2020

Chile

Chile

Muy resistente

Es un plato de muy buena calidad, demasiado resistente a los golpes de los pequeños. Además es antideslizante, lo que ayuda bastante a la hora de las comidas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF704/00 Plato hondo grande infantil (12m+)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF704/00 Plato hondo grande infantil (12m+)

23/09/2021

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Hermoso plato resistente .y duradero

[Employee of philipsglobal] Tengo el set completo y es hermoso el material resistente al alos golpes y lo tengo hace un par de años lo usé con mis otros hijos y todavía tienen los dibujos y están en perfecto estado.ya voy a ir probando más cosas .pero super recomendable

Ventajas

Resiste golpes

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF704/00 Plato hondo grande infantil (12m+)

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 