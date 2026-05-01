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  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
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Philips AventSet de 2 platos hondos (6m+)

SCF708/00

Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
El set de platos hondos para infantes SCF708/00 de Philips Avent es ideal para las etapas de desarrollo de su hijo
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Plato hondo diseñado para niños más grandes

Aprendizaje divertido que estimula la alimentación

  • Blanco

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

No contiene BPA

Apto para microondas

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 