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Descontinuado

Philips AventCucharas infantiles (6m+)

SCF710/00

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Cucharas con punta blanda
Las cucharas de destete para niños SCF710/00 de Philips Avent son ideales para las etapas de desarrollo de su hijo
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Destete Avent

Cucharas con punta blanda

No contiene BPA

Fácil de limpiar y apto para el lavavajillas

Mango largo

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

15/09/2016

Peru

Peru

Muy util

Es un producto sumamente ligero y muy preciso para el uso exclusivo de nuestroa engreidos e ideal para esta etapa maravillosa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF710/00 Cucharas para niños de 6m+

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Avisos legales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

  1. La punta blanda no está disponible en los Estados Unidos