Descontinuado
Sin BPA
3.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Alfredo
15/03/2016
España
Muy creativo
Sus colores y formas, refleja el estudio que han realizado antes de hacer el producto,,,,buena variedad de productos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+
rosraina301
23/08/2019
Argentina
No es práctico
Los platos son divinos en cuanto a lo estético, pero no del todo funcionales al momento de usarlos, ya sea por exposición al microondas, o según manual, el uso de detergente para su lavado, se ha visto comprometido el plástico pegado en los mismos. A mi criterio, sería mucho mejor tener los platos SIN esos diseños, pero con la absoluta confianza de que ningún producto tóxico puede quedar en la comida del bebé. La resistencia de los platos es buena. Los tamaños son adecuados.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF716/00 Set de alimentación infantil (6m+)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF716/00 Set de alimentación infantil (6m+)
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.