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  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
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Descontinuado

Philips AventSet de alimentación infantil (6m+)

SCF716/00

3.5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
El set de alimentación para infantes SCF716/00 de Philips Avent es ideal para las etapas de desarrollo de su hijo
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Set de alimentación para niños más grandes

Aprendizaje divertido que estimula la alimentación

  • Sin BPA

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

No contiene BPA

Fácil de limpiar y apto para el lavavajillas

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
2
1

15/03/2016

España

España

Muy creativo

Sus colores y formas, refleja el estudio que han realizado antes de hacer el producto,,,,buena variedad de productos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

23/08/2019

Argentina

Argentina

No es práctico

Los platos son divinos en cuanto a lo estético, pero no del todo funcionales al momento de usarlos, ya sea por exposición al microondas, o según manual, el uso de detergente para su lavado, se ha visto comprometido el plástico pegado en los mismos. A mi criterio, sería mucho mejor tener los platos SIN esos diseños, pero con la absoluta confianza de que ningún producto tóxico puede quedar en la comida del bebé. La resistencia de los platos es buena. Los tamaños son adecuados.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Set de alimentación infantil (6m+)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF716/00 Set de alimentación infantil (6m+)

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 