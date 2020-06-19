Descontinuado
Vaso con pajilla flexible
200 ml
+9 m
Paquete de 1
Aprender a beber solo es un paso clave en el desarrollo de un niño. Apoyamos el viaje de los niños para que aprendan a beber solos; para esto, les facilitamos la transición del pecho o el biberón a un vaso abierto. Gracias al aprendizaje obtenido de los profesionales de la salud, nuestras diferentes soluciones con tetinas, boquillas blandas y duras, pajillas y bordes para beber en los 360° de un vaso se adaptan al desarrollo de su hijo y estimulan sus nuevas habilidades adquiridas, ya sean motoras o para beber. Nuestras soluciones de calidad superior se desarrollan considerando la comodidad y la higiene.
El diseño ergonómico de los mangos integrados del vaso facilita que las manos pequeñas lo sostengan. La pajilla blanda y flexible es suave para las encías; además, el tamaño pequeño del vaso y su volumen ligero son ideales para los primeros sorbos con pajilla.
La parte inferior de la pajilla está doblada para alcanzar fácilmente al líquido, lo que le permite beber en una posición natural.
4.5
de 5
28
Opiniones
89%
ha recomendado este producto
Lorena28
19/06/2020
Chile
A prueba de niños inquietos
Muy conforme con el producto, mi hijo es bastante inquieto, así que suelen durar poco sus vasitos, ya llevamos 2 meses con este y ha funcionado super!
Ventajas
Resistente, práctico, cómodo, fácil de usar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete
Pipinlau
17/04/2022
Argentina
Parte de la promoción
Excelente vaso súper resistente
Jamás pensé q podía ser un vaso tannn resistente cayó desde un 3 piso y no se Rompió!!
Ventajas
Resistencia
Contras
Limpieza de bombilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/01 Vasos con sorbete
Romimor
29/11/2021
Argentina
muy práctico y colorido
EL vaso es muy práctico, las manijitas son ideales para poder maniobrarlo. El sorbete es muy suave y es de fácil succión. Es antivuelco, lo cual es genial. Los materiales son de excelente calidad. El diseño es divertido y atractivo para los niños. Como característica a mejorar, es el peso de la tapa, me pareció pesado en relación al resto del producto.
Ventajas
lindo y práctico diseño, excelente calidad. Tapa incluida para evitar que el sorbete esté en contacto con lugares sucios.
Contras
El peso de la tapa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/02 Vasos con pajilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF796/02 Vasos con pajilla
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Un 90 % de los 200 dentistas pediátricos estadounidenses encuestados están de acuerdo en que el diseño de nuestro vaso con pajilla facilita un desarrollo bucal saludable. Un 89 % está de acuerdo en que el consumo de líquidos con pajilla ejercita los músculos de la boca, lo que desarrolla la fuerza bucal (investigación individual en línea, EE. UU., abril del 2016). Desarrollado en conjunto con pediatras especialistas en el desarrollo del habla, dentistas, ergónomos y parteras.