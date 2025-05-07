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  • Sustituya la pajita fácilmente según sea necesario
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Descontinuado

Philips AventVasos con sorbete

SCF797/00

3
| (6) Opiniones
Sustituya la pajita fácilmente según sea necesario
El conjunto de pajitas flexibles de repuesto Philips Avent Bendy incluye 2 pajitas. El conjunto es perfecto en caso de que se pierda una pieza o para renovar la pajita y, de este modo, mantener el vaso en condiciones limpias e higiénicas para su uso en cualquier momento.
Ver todos los beneficios
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Mantenga su vaso con pajita en perfecto estado.

Sustituya la pajita fácilmente según sea necesario

  • Conjunto de pajitas de repuesto

  • Pack de 2

Reemplace fácilmente la pajita para mantenerla limpia

Apto para todos los vasos con pajita flexible

Apto para todos los vasos con pajita flexible

La pajita de repuesto puede usarse tal cual en los vasos con pajita flexible de 300 ml (10 oz). No obstante, en los vasos con pajita de 200 ml (7 oz), es necesario utilizar unas tijeras para acortar la pajita unos 3 cm. Para facilitar la medición, consulte el lateral del embalaje.

La parte inferior de la pajita está doblada para beber líquidos fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajita está doblada para beber líquidos fácilmente hasta el último sorbo

La parte inferior de la pajita está doblada para que esta alcance fácilmente el líquido, lo que permite que beba en una posición natural.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

6

Opiniones

4
3
2

07/05/2025

Central América

Central América

¿Y la sostenibilidad?

Por un tema de sostenibilidad medioambiental, deberían considerar volver a tener stock de este producto. Sin este repuesto, lamentablemente se tiene que terminar desechando el vaso en su totalidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF797/00 Vasos con bombilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF797/00 Vasos con bombilla

13/11/2022

Peru

Peru

Ya no hay stock

Es un buen producto, en los cinco años q lo usé, nunca tuve problemas. Es una pena q ya no se encuentre este repuesto.

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF797/00 Vasos con bombilla

Sí, recomiendo este producto

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17/07/2020

Argentina

Argentina

Repuesto perfecto

Realmente el producto es tal cual se ve en la foto! Nosotros tuvimos que cortar la pajita porque para el vaso 9meses y con la tijera y según las instrucciones indicadas en la web no tuvimos ningún problema!! Quedo genial y funciona a la perfección!!! Muchas gracias

Ventajas

Llego en el tiempo indicado al momento de realizar la compra

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF797/00 Vasos con sorbete

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 