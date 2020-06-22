Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
2 biberones
125 ml
Tetina de flujo para recién nacidos
0m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
4.9
de 5
30
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
22/06/2020
Chile
Me encanto
Mi hija tomó mamadera sin ningún problema con este tipo de chupete. No derrama la leche y después de intentar con otro modelo este nos funciono muy bien
Ventajas
Comodo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos
Sakura1301
13/06/2020
Chile
El mejor invento
Lo más práctico en contenedores, sin necesidad de pasarlo a otra mamadera, sino directamente se calienta y pone el chupete. Es muy practico para las mamás que somos lecheras jajaja. Los usare nuevamente con mi pequeño bebé que está por nacer. Gracias por tanto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers
Jenny1211
11/03/2020
Chile
Excelente
Excelente para la primera etapa de mi bebe, es ideal para la cantidad de onzas que mi príncipe necesita.
Ventajas
Excelente complemento
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.