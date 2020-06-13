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  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
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Descontinuado

Philips Avent Mamadera anticólicos sistema air freeAnticólicos con sistema AirFree™

SCF813/14

4.9
| (34) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
Nuestra mamadera con sistema AirFree™ está diseñada para ayudar al bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Mantiene la leche en el interior y el aire fuera

Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*

  • 1 mamadera

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Mantiene la leche dentro y el aire fuera, lo que facilita la alimentación en posición vertical

Mantiene la leche dentro y el aire fuera, lo que facilita la alimentación en posición vertical

La tetina se mantiene llena de leche, incluso con el biberón en posición horizontal, para que su bebé pueda alimentarse en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión, y permite que la alimentación sea más cómoda para usted y para su pequeño.

La tetina se llena de leche, no de aire

La tetina se llena de leche, no de aire

Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudar a reducir problemas de alimentación habituales como los cólicos, el reflujo y los gases.

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Estudios clínicos han demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar*. ¿Cómo? Una válvula en la tetina evita la formación de vacío conforme el bebé se alimenta, para mantener un flujo ininterrumpido. Esto puede reducir los cólicos, los gases, las regurgitaciones y los eructos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

34

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

13/06/2020

Chile

Chile

Excelente

Excelente. Era el producto que necesitaba mi hija. Gracias a su sistema, mi hija al fin duerme tranquila y ya no sufre de dolor de estómago.. Lo recomiendo al 1.000%

Ventajas

Gracias a su sistema de separar el aire con la Leche

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos sistema air free SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos sistema air free SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

27/07/2021

España

España

Un gran para padres primerizos.

Tras probar el biberón anti cólicos me parece un biberón de muy buenos en muchos aspectos, comentar que mi hija ha dejado de tener tantos cólicos a la hora de las tomas diarias, y cumple con el objetivo que indica el fabricante, El sistema Air-free que dispone el biberón es asombroso, ya que llena de leche la tetina y con eso impide que entre aire al tomar la leche el bebe e incluso estando en horizontal. El evitar tener al bebe con la incomodidad de los cólicos es algo muy sano para ellos ya que pueden descansar después de las tomas sin problemas. y por ultimo indicar que la limpieza del mismo es muy fácil .

Ventajas

el sistema air-free la tetina y la facilidad de limpieza

Contras

realmente es estupendo, no tengo nada en contra que añadir

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

23/07/2021

España

España

Biberón de fácil uso y que cumple las expectativas

El biberón resulta fácil de usar y de poner en marcha. La tetilla tiene una forma bastante estándar que hizo que mi bebé no tuviera inconvenientes. Tras 4 semanas de estar probándolo he podido comprobar que los cólicos se redujeron bastante con respecto a antes así que estoy muy contenta.

Ventajas

Forma ergonómica y fácil manejo.

Contras

Nada en contra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

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Avisos legales

  1. Nuestra mamadera con sistema AirFree™ está diseñado para ayudar al bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.

  2. El 80% de las madres coincidió en que su “bebé había experimentado menos problemas de alimentación” en un examen de colocación en el hogar con 144 madres en Estados Unidos en 2017

  3. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con mamaderas Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con mamaderas convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otra mamadera.

  4. ¿Qué es el cólico y por qué afecta a los bebés? Una de las causas es tragar aire durante la alimentación, lo que, a su vez, provoca una incomodidad en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, malestar, gases y regurgitaciones.