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  • Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias
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Philips Avent Mamadera monkey avent con diseñomamadera anticólicos

SCF821/11

4.9
| (189) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias
Nuestra mamadera anticólicos está diseñada para mantener el aire fuera del estómago del bebé, reduciendo los cólicos y las molestias y minimizando las interrupciones de alimentación. Gracias a la válvula cólica integrada, se elimina el aire del estómago del bebé.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Diseñada para una alimentación ininterrumpida

Se ha demostrado clínicamente que reduce cólicos y molestias

  • 1 mamadera

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1 m+

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.

60 % menos de malestar por las noches*

60 % menos de malestar por las noches*

El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

189

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

26/06/2020

Chile

Chile

Excelente mamadera

Me encanta la mamadera, es muy buena calidad y linda. Mi bebé la acepta super bien y lo mejor nada de colicos.

Ventajas

Calidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle

25/06/2020

Chile

Chile

Producto de buena calidad

Lo recomiendo use la línea de biberones y dudaron mucho tiempo y en excelentes condiciones es por eso mi calificación

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

22/06/2020

Chile

Chile

Excelente calidad

La mamá era y tetinas son de excelente calidad la uso desde que mi hija fue recién nacida. Le compramos de otras marcas y prefiero mil veces las avent. Además son anticolicos, son la mejor opción. Las recomiendo siempre a conocidas embarazadas o que ya tengan bebés.

Ventajas

Buenisimas

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con las mamaderas Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otras mamaderas de la competencia.

  3. Se ha comprobado que el diseño de la tetina evita que la tetina se contraiga y que se produzcan interrupciones en la alimentación e ingestión de aire.

  4. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto e irritabilidad.