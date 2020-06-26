en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1 m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Jeimita
26/06/2020
Chile
Excelente mamadera
Me encanta la mamadera, es muy buena calidad y linda. Mi bebé la acepta super bien y lo mejor nada de colicos.
Ventajas
Calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle
Yiyi26
25/06/2020
Chile
Producto de buena calidad
Lo recomiendo use la línea de biberones y dudaron mucho tiempo y en excelentes condiciones es por eso mi calificación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Silviachilotita
22/06/2020
Chile
Excelente calidad
La mamá era y tetinas son de excelente calidad la uso desde que mi hija fue recién nacida. Le compramos de otras marcas y prefiero mil veces las avent. Además son anticolicos, son la mejor opción. Las recomiendo siempre a conocidas embarazadas o que ya tengan bebés.
Ventajas
Buenisimas
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otros biberones de la competencia.
Se ha comprobado que el diseño de la tetina evita que la tetina se contraiga y que se produzcan interrupciones en la alimentación e ingestión de aire.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto e irritabilidad.