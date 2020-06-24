Cocción al vapor saludable
Cocine al vapor y licúe en una jarra
Fácil de usar y limpiar
Consejos y recetas de destete
La cocción al vapor es una manera sana de cocinar. Nuestra exclusiva tecnología permite que el vapor circule hacia arriba desde la parte inferior, lo que garantiza que todos los ingredientes se cocinen de forma uniforme sin hervir. Los beneficios, la textura y los líquidos de los alimentos se retienen y se licúan.
Encontrará todo lo que necesita para preparar comida nutritiva para bebé en un solo recipiente. Una vez que los ingredientes se hayan cocinado al vapor, solo tiene que levantar el recipiente, darle la vuelta y fijarlo en su sitio, de forma que pueda licuar y conseguir la consistencia deseada.
Prepare desde frutas y verduras muy bien licuadas hasta combinaciones de ingredientes como carne, pescado y legumbres, y, por último, alimentos en trozos. Nuestra máquina 2 en 1 para hacer comida de bebé saludable ayuda a preparar una variedad de alimentos para cada etapa del destete y la alimentación.
4.7
de 5
23
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
24/06/2020
Chile
Buen producto
Lo probé y me pareció súper bueno , lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Licuadora y vaporera 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
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Aliis
26/02/2020
Chile
El producto es sencillamente maravilloso!
El producto es versátil, fácil de usar y limpiar. El complemento perfecto para iniciar la AC en nuestros bebés
Ventajas
Fácil de usar, fácil de limpiar, versátil, cómodo
Contras
Falta de timer
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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VIVIKO
12/07/2021
España
Comprador verificado
exelente producto
cuece rapido, los alimentos quedan bien cocidos y la batidora es muy buena, los alimentos quedan muy bien batidos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.