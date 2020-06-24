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  • Cocción al vapor saludable, licuado fácil
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AdvancedLicuadora y vaporera 2 en 1

SCF870/20

4.7
| (23) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Cocción al vapor saludable, licuado fácil
Prepare fácilmente comidas caseras y nutritivas para su bebé con la licuadora y vaporera 2 en 1 de Philips Avent. Primero, cocine las frutas, verduras, pescado o carne al vapor y, luego, simplemente levante el frasco y gírelo para licuar todo, ¡sin necesidad de transferir los alimentos!
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Máquina para preparar comida saludable y nutritiva para bebés

Cocción al vapor saludable, licuado fácil

  • Cocción al vapor saludable

  • Cocine al vapor y licúe en una jarra

  • Fácil de usar y limpiar

  • Consejos y recetas de destete

Forma exclusiva de cocinar al vapor para hacer comidas saludables

Forma exclusiva de cocinar al vapor para hacer comidas saludables

La cocción al vapor es una manera sana de cocinar. Nuestra exclusiva tecnología permite que el vapor circule hacia arriba desde la parte inferior, lo que garantiza que todos los ingredientes se cocinen de forma uniforme sin hervir. Los beneficios, la textura y los líquidos de los alimentos se retienen y se licúan.

Desde cocinar al vapor hasta licuar, todo en un práctico recipiente

Desde cocinar al vapor hasta licuar, todo en un práctico recipiente

Encontrará todo lo que necesita para preparar comida nutritiva para bebé en un solo recipiente. Una vez que los ingredientes se hayan cocinado al vapor, solo tiene que levantar el recipiente, darle la vuelta y fijarlo en su sitio, de forma que pueda licuar y conseguir la consistencia deseada.

Desde alimentos hechos puré hasta comida en trozos grandes, para cada paso del camino

Desde alimentos hechos puré hasta comida en trozos grandes, para cada paso del camino

Prepare desde frutas y verduras muy bien licuadas hasta combinaciones de ingredientes como carne, pescado y legumbres, y, por último, alimentos en trozos. Nuestra máquina 2 en 1 para hacer comida de bebé saludable ayuda a preparar una variedad de alimentos para cada etapa del destete y la alimentación.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

23

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

24/06/2020

Chile

Chile

Buen producto

Lo probé y me pareció súper bueno , lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Licuadora y vaporera 2 en 1

Sí, recomiendo este producto

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26/02/2020

Chile

Chile

El producto es sencillamente maravilloso!

El producto es versátil, fácil de usar y limpiar. El complemento perfecto para iniciar la AC en nuestros bebés

Ventajas

Fácil de usar, fácil de limpiar, versátil, cómodo

Contras

Falta de timer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Licuadora y vaporera 2 en 1

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12/07/2021

España

España

Comprador verificado

exelente producto

cuece rapido, los alimentos quedan bien cocidos y la batidora es muy buena, los alimentos quedan muy bien batidos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1

Sí, recomiendo este producto

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 