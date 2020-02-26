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Descontinuado

Philips AventTermómetro para el baño y la habitación

SCH550/20

4.4
| (36) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Temperatura precisa
El termómetro digital para el baño y la habitación de Philips Avent controla convenientemente la temperatura tanto del baño como de la habitación. Además, se ha comprobado que su diseño lo convierte en un juguete seguro y divertido para el baño.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

El termómetro para bebés flota en el agua

Temperatura precisa

  • Flor azul

Mediciones precisas de la temperatura del baño o la habitación

El termómetro digital para el baño y la habitación le permite determinar cómodamente la temperatura ideal para el baño o la habitación de su bebé. Su bebé se sentirá más cómodo en el baño si al agua está entre 36,5 °C y 38 °C. Una temperatura de 39°C o más es demasiado caliente y su bebé podría sufrir quemaduras. Con una temperatura ambiente de 18°C los bebés se sienten más cómodos al dormir.

Cumple con todos los estándares relativos a juguetes y seguridad

Cumple con todos los estándares relativos a juguetes y seguridad

Los productos que cumplen con las normas para juguetes han sido sometidos a pruebas exhaustivas que garantizan su seguridad.

Flota en el agua

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Opiniones

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4.4

de 5

36

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

3
2

26/02/2020

Chile

Chile

Maravilloso

Me encantó ya que como mamá primeriza el primer baño me ponía muy nerviosa, y con el termómetro podemos obtener la temperatura perfecta del agua para su baño , a mi bebé le encanta la hora del baño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/20 Termómetro para el baño y la habitación

Sí, recomiendo este producto

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26/02/2020

Chile

Chile

Muy bueno

Me encanta porque sirve para medir la temperatura de la Tina, la habitación y hasta de juguete a mi niña le encanta

Ventajas

Excelente calidad

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/20 Termómetro para el baño y la habitación

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26/02/2020

Chile

Chile

El ayudante perfecto

Le doy la mayor calificación porque es un producto demasiado bueno, útil, perfecto para los baños de mi bebe, jamás he tenido un problema con el.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCH550/20 Termómetro para el baño y la habitación

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 