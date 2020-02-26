Descontinuado
Flor azul
El termómetro digital para el baño y la habitación le permite determinar cómodamente la temperatura ideal para el baño o la habitación de su bebé. Su bebé se sentirá más cómodo en el baño si al agua está entre 36,5 °C y 38 °C. Una temperatura de 39°C o más es demasiado caliente y su bebé podría sufrir quemaduras. Con una temperatura ambiente de 18°C los bebés se sienten más cómodos al dormir.
Los productos que cumplen con las normas para juguetes han sido sometidos a pruebas exhaustivas que garantizan su seguridad.
4.4
de 5
36
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Taty 1988
26/02/2020
Chile
Maravilloso
Me encantó ya que como mamá primeriza el primer baño me ponía muy nerviosa, y con el termómetro podemos obtener la temperatura perfecta del agua para su baño , a mi bebé le encanta la hora del baño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH550/20 Termómetro para el baño y la habitación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH550/20 Termómetro para el baño y la habitación
Castanedagm
26/02/2020
Chile
Muy bueno
Me encanta porque sirve para medir la temperatura de la Tina, la habitación y hasta de juguete a mi niña le encanta
Ventajas
Excelente calidad
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH550/20 Termómetro para el baño y la habitación
Sí, recomiendo este producto
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Trekkera
26/02/2020
Chile
El ayudante perfecto
Le doy la mayor calificación porque es un producto demasiado bueno, útil, perfecto para los baños de mi bebe, jamás he tenido un problema con el.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH550/20 Termómetro para el baño y la habitación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH550/20 Termómetro para el baño y la habitación
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.