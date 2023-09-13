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  • Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé.
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Philips Avent Natural ResponseMamadera

SCY903/03

4.8
| (64) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé.
La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho, lo que facilita que combinen la alimentación con el pecho y la mamadera.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho.

Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé.

  • 3 mamaderas

  • 260 ml

  • Tetina de flujo medio

  • 3-6 m

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

Es importante encontrar la tetina correcta

Es importante encontrar la tetina correcta

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

64

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

1

13/09/2023

Chile

Chile

Buen tamaño

Tenia las mas pequeñas y ahora mi guagua ya toma bastante mas leche, por lo que este tamaño me encanta. Además la succión lenta es ideal.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera

01/09/2023

Chile

Chile

Tetina blandita, igual al pecho

Me encantó esta mamadera. La tetina es blandita y suave, no confunde a la guagua ya que es muy parecida al pezón. Mi guagua toma tranquila y no traga aire con esta mamadera. Además le encantan los dibujos que tiene y a mí me sirve para distinguirla fácilmente.

Ventajas

Diseño, tetina blanda

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera

01/09/2023

Chile

Chile

Guagua ya no traga aire! Mejor opción de mamadera

La recomiendo 100% ya que su diseño permite que mi guagua no trague aire por lo que casi no bota chanchitos. Además permite la lactancia mixta sin problemas… probé muchas y sin dudas me quedo con este modelo.

Ventajas

Diseño que permite lactancia mixta

Contras

NadA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera

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  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE