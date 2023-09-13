en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
1 mamadera
260 ml
Tetina Flujo 3
1 m+
Tetina respuesta natural
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.
4.8
de 5
64
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
13/09/2023
Chile
Buen tamaño
Tenia las mas pequeñas y ahora mi guagua ya toma bastante mas leche, por lo que este tamaño me encanta. Además la succión lenta es ideal.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera
Dani_bm
01/09/2023
Chile
Tetina blandita, igual al pecho
Me encantó esta mamadera. La tetina es blandita y suave, no confunde a la guagua ya que es muy parecida al pezón. Mi guagua toma tranquila y no traga aire con esta mamadera. Además le encantan los dibujos que tiene y a mí me sirve para distinguirla fácilmente.
Ventajas
Diseño, tetina blanda
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera
Dani_bm
01/09/2023
Chile
Guagua ya no traga aire! Mejor opción de mamadera
La recomiendo 100% ya que su diseño permite que mi guagua no trague aire por lo que casi no bota chanchitos. Además permite la lactancia mixta sin problemas… probé muchas y sin dudas me quedo con este modelo.
Ventajas
Diseño que permite lactancia mixta
Contras
NadA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY903 Mamadera
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE