en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
1 mamadera
8 oz/240 ml
Tetina Flujo 3
3-6 m
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.
4.5
de 5
37
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
13/09/2023
Chile
Me encantó
Todas las mamaderas de mi guagua son Avent la verdad, principalmente por su tetina que permite una succion lenta. Me gusta que sea de vidrio por higiene, pero también tengo del otro material por ser mas liviano.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Mamadera Natural de Vidrio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Mamadera Natural de Vidrio
Dani_bm
01/09/2023
Chile
Mi guagua tuvo un agarre perfecto!
Funcionó perfecto y me ha permitido combinar el darle directo y con mamadera por la forma de la tetina. Además el material de vidrio siento que es mucho más higiénico por lo que me ha encantado. La recomiendo!!
Ventajas
Material y forma de la tetina
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Mamadera Natural de Vidrio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Mamadera Natural de Vidrio
Pau2024
29/08/2023
Chile
Versatilidad del vidrio
Me gustan las mamadera de vidrio porque son más higiénicas que las plásticas y por lo tanto puedo usarlas además para jugos naturales por ejemplo, que en las mamaderas de plástico tienden a tomar olores o a veces teñirse con los colores de la fruta. Un tremendo plus estás nuevas tetinas que no se derrama la leche!
Ventajas
Higiene
Contras
Más cuidados por el peso y fragilidad del vidrio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Mamadera Natural de Vidrio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY933/01 Mamadera Natural de Vidrio
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE