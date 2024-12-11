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Tetina de respuesta natural
2 piezas
Tetina de flujo lento
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
5.0
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Crizinha
11/12/2024
España
Fantástico
tetinas de excelente calidad, mi bebé se adaptó bien y no tuvo cólicos. fácil mantenimiento. Solución práctica para cuando la madre no está presente. Lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY962/02 2 Tetinas T2, flujo lento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY962/02 2 Tetinas T2, flujo lento
Alvaro777
10/12/2024
España
Perfectas para mi bebé
Mi niño tiene bastantes problemas de succión porque come con mucha ansiedad. La verdad es que estas tetinas son perfectas para regular su succión y hacer que coma más despacio y no tenga gases
Ventajas
Succión ideal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY962/02 2 Tetinas T2, flujo lento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY962/02 2 Tetinas T2, flujo lento
DGM87
10/12/2024
España
Amazing!
Ha funcionado muy bien con mi niño, toma toda la leche sin dificultad. Ha cogido el biberón a la primera, por lo que lo recomendamos mucho. Lo que hemos utilizado fue lo de 125ml.
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY962/02 2 Tetinas T2, flujo lento
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY962/02 2 Tetinas T2, flujo lento
En comparación con el empaque anterior.
Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.