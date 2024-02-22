en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
Tetina de respuesta natural
2 piezas
Tetina de flujo medio
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.
5.0
de 5
23
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Barbiee
22/02/2024
Central América
Empleado de Philips
Funcion antigoteo increible
[Employee of philipsglobal] No derrama incluso si lo pones de cabeza, no sale ni una gota, solo sale la leche con la succión del bebe y eso es increible
Ventajas
Pasaras menos tiempo limpiando derrames innecesarios de leche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963 Tetina
Capibara123
22/02/2024
Central América
Empleado de Philips
Tetina natural response
[Employee of philipsglobal] El flujo es ideal para bebés de 1 mes en adelante, además de que la calidad del silicón se nota superior a otras que he usado
Ventajas
Flujo
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963 Tetina
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963 Tetina
22/02/2024
Central América
Empleado de Philips
Excelente producto
[Employee of philipsglobal] Totalmente recomendable..los mejor para mi bebé...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963 Tetina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY963 Tetina
En comparación con el empaque anterior.
Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.