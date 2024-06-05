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Philips Avent Natural ResponseTetina

SCY965/02

4.7
| (19) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho, lo que facilita que combinen la alimentación con el pecho y la mamadera.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho

Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé

  • Tetina de respuesta natural

  • 2 piezas

  • Tetina de flujo extrarrápido

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

Diseñado para reducir cólicos y malestares

Diseñado para reducir cólicos y malestares

La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

19

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
1

05/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Tetinas de alta tecnologia!

[Employee of philipsglobal] Las tetinas de avent son maravillosas para la alimentación del bebé, pero estas son espectaculares!!

Ventajas

La tecnologia , pareciera que el bebé se alimenta de su mamá

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY965 Tetina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY965 Tetina

04/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Se adapta muy bien a los biberones

[Employee of philipsglobal] Es súper fácil de usar con otros productos Avent. Además de que es un producto que cubre las necesidades de tu bebé.

Ventajas

Calidad y diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY965 Tetina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY965 Tetina

31/05/2024

México

México

Buen producto

Es una buena compra por su relación precio - calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY965 Tetina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY965 Tetina

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Avisos legales

  1. En comparación con el empaque anterior.

  2. Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.

  3. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.