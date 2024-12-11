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Philips Avent Natural ResponseTetina

SCY966/02

5
| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho, lo que facilita que combinen la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho

Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé

  • Tetina de respuesta natural

  • 2 piezas

  • Tetina para alimentos espesos

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

Sujeción natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

Diseñado para reducir cólicos y malestares

Diseñado para reducir cólicos y malestares

La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

11/12/2024

España

España

Fantástico

cambié de la tetina 4 a la de flujo espesos cuando mi bebé empezó a tomar papillas y lo ha aceptado muy bien, fácil transición desde las tetinas anteriores. Lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

10/12/2024

España

España

Lo recomendo!

Ya utilizabamos los biberones Natural Response y cuando nuestro peque enmpezo a tomar las papillas hemos cambiado a esta tetina de flujos espesos. Sigue funcionando super bien. Lo recomendamos mucho, sea cual sea la tetina.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

10/12/2024

España

España

Tetina perfecta para mi bebé

Llevo un tiempo usando las tetinas Philips Avent Natural Response y, sinceramente, me han salvado la vida. Mi bebé tenía problemas para aceptar el biberón porque estaba acostumbrado al pecho de su madre, y con otras tetinas simplemente se frustraba (y nosotros también). Estas, sin embargo, hicieron que todo fuera mucho más fácil. Lo que más me gusta es que la leche no sale sola, sino que solo fluye cuando el bebé succiona, como si estuviera tomando del pecho. Esto hace que mi bebé pueda mantener su ritmo natural sin atragantarse o tirar leche por todas partes

Ventajas

Favorece que el bebé tenga su propio ritmo de alimentación

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY966/02 2 Tetinas T6, líquidos espesos

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. En comparación con el empaque anterior.

  2. Según las ventas anuales globales de paquetes de tetinas, utilizando el peso neto del estuche plástico de la tetina.

  3. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE.