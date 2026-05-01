ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del envase
  • Imagen principal
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal

Descontinuado

Adaptador Bluetooth

SHB1008/10

Actualizá tus auriculares con cable a unos inalámbricos

comodidad gracias a un diseño ligero y pequeño para un uso prolongado.

Ver todos los beneficios

Actualizá tus auriculares con cable a unos inalámbricos

  • Bluetooth®

  • Negro

300 h en espera y 5 h de tiempo de conversación

Pequeño y ligero, 1,63 x 1 x 0,54 pulgadas, con clip incluido

Cable de carga microUSB incluido

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.