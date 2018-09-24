Descontinuado
SHB1613/97
Claridad de las llamadas y ajuste cómodo y seguro
Disfrutá de hacer y recibir llamadas cómodamente con este auricular liviano y de ajuste seguro que incluye audífonos de gel blandos. Disfrutá también de libros de audio y música de fondo mientras igual te mantenés pendiente de lo que sucede a tu alrededor con soporte de transmisión de audio a través de Bluetooth.
Negro
Disfrutá de llamadas nítidas sin eco con estos auriculares con micrófono de alta sensibilidad y diseño acústico.
1.5
de 5
2
Opiniones
Orlando35
24/09/2018
Chile
Muy, muy incomodo
Son super incómodos, al extremo que me llega a doler la oreja al usarlos, el gancho de la oreja es una tortura, la parte de gel se sale de la oreja, las llamadas andan super bien y es lo único rescatable... No lo recomiendo.
Esta reseña se realizó para SHB1613 Auriculares mono Bluetooth®
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Pancho 81
27/12/2021
Chile
Muy mal microfono
El micrófono es muy malo, solo reclamos de que casi no me escuchan
Esta reseña se realizó para SHB1613 Auriculares mono Bluetooth®
Fecha de uso 2021-11-26
Esta reseña se realizó para SHB1613 Auriculares mono Bluetooth®
Fecha de uso 2021-11-26