Descontinuado
SHB1623/97
Claridad de las llamadas y ajuste cómodo y seguro
Disfrutá de hacer y recibir llamadas cómodamente con este auricular liviano y de ajuste seguro que incluye auriculares de gel blandos. Disfrutá también de libros de audio y música de fondo mientras igual te mantenés pendiente de lo que sucede a tu alrededor. Incluye soporte de transmisión de audio a través de Bluetooth.
Blanco
Disfrutá de llamadas nítidas sin eco con estos auriculares con micrófono de alta sensibilidad y diseño acústico.
El uso del teléfono móvil sin auriculares puede ser incómodo e inseguro. Además, en muchos lugares es ilegal usar celulares mientras manejás y los kits de manos libres con cable solo agregan enredos y preocupaciones. Los auriculares Bluetooth sustituyen el cable por una conexión Bluetooth inalámbrica de corto alcance para que las manos te queden libres y obtengas una máxima libertad de movimiento. También se reducen los riesgos potenciales de la radiación de tu celular porque la energía que se transmite cerca de la cabeza es mucho más baja que la que irradia el teléfono.
Opiniones