Libertad inalámbrica en tus llamadas con Bluetooth

El uso del teléfono móvil sin auriculares puede ser incómodo e inseguro. Además, en muchos lugares es ilegal usar celulares mientras manejás y los kits de manos libres con cable solo agregan enredos y preocupaciones. Los auriculares Bluetooth sustituyen el cable por una conexión Bluetooth inalámbrica de corto alcance para que las manos te queden libres y obtengas una máxima libertad de movimiento. También se reducen los riesgos potenciales de la radiación de tu celular porque la energía que se transmite cerca de la cabeza es mucho más baja que la que irradia el teléfono.