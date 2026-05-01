Descontinuado
SHB1702/97
Conversaciones claras y 2 mic. con reducción de ruido
Conversaciones y voz con alerta por voz, comandos de voz y compatibilidad con varios dispositivos
Audífono
Negro
El uso del teléfono móvil sin auriculares puede ser incómodo e inseguro. Además, en muchos lugares es ilegal usar celulares mientras manejás y los kits de manos libres con cable solo agregan enredos y preocupaciones. Los auriculares Bluetooth sustituyen el cable por una conexión Bluetooth inalámbrica de corto alcance para que las manos te queden libres y obtengas una máxima libertad de movimiento. También se reducen los riesgos potenciales de la radiación de tu celular porque la energía que se transmite cerca de la cabeza es mucho más baja que la que irradia el teléfono.
Controla tus llamadas sin usar tu teléfono móvil. Esta función te permite aceptar o rechazar llamadas y realizar una marcación por voz y repetir la última llamada, siempre que tu teléfono móvil lo admita.
El tamaño del soporte para la oreja ergonómico se puede adaptar a distintas posiciones para ajustarse a tus orejas. No solo se incrementa la comodidad, sino que también se garantiza un ajuste seguro. Además, el soporte para la oreja se puede adaptar para llevarlo cómodamente en la oreja izquierda y derecha.
Opiniones