Descontinuado
SHB3185BK/00
Graves inalámbricos sólidos y dinámicos
Los audífonos inalámbricos SHB3185 de Philips con conectividad Bluetooth cuentan con un sencillo emparejamiento NFC de un toque. Se inspiraron en los audífonos de DJ y fueron diseñados por nuevos artistas. Disfruta horas de música o realiza llamadas con una sencilla comodidad gracias a su diseño inteligente, portátil y plegable.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas transpirables
Almohadillas suaves y transpirables para sesiones de música prolongadas y para una mayor comodidad.
Los controladores de alta potencia de 32 mm proporcionan unos graves sólidos y dinámicos.
Con el sencillo emparejamiento NFC puedes conectar fácilmente tus auriculares con cualquier dispositivo con Bluetooth, con un solo toque.
Opiniones
Los resultados reales pueden variar