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Descontinuado

Audífono Bluetooth

SHB3185BK/00

Graves inalámbricos sólidos y dinámicos

Los audífonos inalámbricos SHB3185 de Philips con conectividad Bluetooth cuentan con un sencillo emparejamiento NFC de un toque. Se inspiraron en los audífonos de DJ y fueron diseñados por nuevos artistas. Disfruta horas de música o realiza llamadas con una sencilla comodidad gracias a su diseño inteligente, portátil y plegable.

Ver todos los beneficios

Graves inalámbricos sólidos y dinámicos

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas transpirables

Almohadillas suaves y respirables para sesiones de audio prolongadas

Almohadillas suaves y respirables para sesiones de audio prolongadas

Almohadillas suaves y transpirables para sesiones de música prolongadas y para una mayor comodidad.

Controladores de alta intensidad de 32 mm para conseguir unos graves sólidos y dinámicos

Controladores de alta intensidad de 32 mm para conseguir unos graves sólidos y dinámicos

Los controladores de alta potencia de 32 mm proporcionan unos graves sólidos y dinámicos.

Conexión NFC con un solo botón para una sincronización sencilla

Conexión NFC con un solo botón para una sincronización sencilla

Con el sencillo emparejamiento NFC puedes conectar fácilmente tus auriculares con cualquier dispositivo con Bluetooth, con un solo toque.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar