Graves inalámbricos sólidos y dinámicos

Los audífonos inalámbricos SHB3185 de Philips con conectividad Bluetooth cuentan con un sencillo emparejamiento NFC de un toque. Se inspiraron en los audífonos de DJ y fueron diseñados por nuevos artistas. Disfruta horas de música o realiza llamadas con una sencilla comodidad gracias a su diseño inteligente, portátil y plegable.