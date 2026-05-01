SHB4805DC/00
Ultralivianos. Gran sonido.
Descubre la libertad ligera sin cables que te detengan. Los audífonos inalámbricos Philips Flite Everlite combinan el estilo con la simplicidad cotidiana. Son compactos y ultralivianos con un sonido nítido durante todo el día.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.
La tecnología de carga rápida proporciona un estallido rápido de carga cuando la batería está a punto de agotarse. Solo cinco minutos de tiempo de carga genera una hora de reproducción.
Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.
Opiniones
Los resultados reales pueden variar