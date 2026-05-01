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Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

SHB4805RG/00

Ultralivianos. Gran sonido.

Descubre la libertad ligera sin cables que te detengan. Los audífonos inalámbricos Philips Flite Everlite combinan el estilo con la simplicidad cotidiana. Son compactos y ultralivianos con un sonido nítido durante todo el día.

Ver todos los beneficios

Audífonos que desafían las leyes de la gravedad

Ultralivianos. Gran sonido.

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

La batería recargable tiene una autonomía de hasta 12 horas de tiempo de reproducción

La batería recargable tiene una autonomía de hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Con una autonomía de 12 horas de tiempo de reproducción, tendrás suficiente energía para escuchar música todo el día.

Compatibles con Bluetooth 4.1 y HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatibles con Bluetooth 4.1 y HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Solo tienes que emparejar el dispositivo inteligente con los auriculares mediante Bluetooth para disfrutar de la libertad disponer de música y llamadas de teléfono con un sonido nítido y sin enredos de cables.

Tecnología de carga rápida de cinco minutos

Tecnología de carga rápida de cinco minutos

La tecnología de carga rápida proporciona un estallido rápido de carga cuando la batería está a punto de agotarse. Solo cinco minutos de tiempo de carga genera una hora de reproducción.

Especificaciones técnicas

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  1. Los resultados reales pueden variar